تفكيك شبكة تصنع مادة مُسكرة عن طريق التحويل الكيميائي “مادة القربا”.. وحجز 8800 لتر!..



توفرت معلومات لدى أعوان فرقة الشرطة العدلية بقفصة مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بإعداد محل لتصنيع مادة مسكرة باستعمال التحويل الكيميائي “مادة القربا” بجهة واحة القصر قفصة وبيعها للراغبين في استهلاكها.

وبعد تحديد مكان المحل والتعريف بمستغليه، وعليه نمكنت الوحدات الأمنية من ضبط ذوي الشبهة وحجز 88 برميل سعة 100 لتر تحتوي على حوالي 5000 لتر من مادة “القربا” المسكرة (تم إتلافها على عين المكان طبقا لتعليمات النيابة العمومية) وحوالي 250 كغ من مادة السكر وعدد 08 قوارير غاز مسيل و06 مواقد ودراجتين ناريتين، قدرت القيمة الجملية للمحجوز بـ 50 ألف دينار.

وبتقديم المعنيان الى مقر الوحدة الأمنية تبين أن أحدهما مفتش عنه من أجل “تكوين وفاق قصد تصنيع وتخزين بغاية الاتجار في مادة مسكرة عن طريق التحويل الكيميائي المضرة بالصحة وغير الصالحة للاستهلاك البشري”.

وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهما والأبحاث متواصلة.