أغلق لشهرين بسبب البكتيريا: قسم تصفية الدم بمستشفى مدنين يستأنف نشاطه

استأنف قسم تصفية الدم بالمستشفى الجامعي بمدنين، صباح اليوم الاثنين 13 نوفمبر 2023، نشاطه في استقبال المرضى، بعد أن أثبتت التحاليل المتواصلة خلوّه تماما من بكتيريا المستشفيات التي رصدت في قاعة معالجة المياه وأفضت إلى إغلاق القسم ووقف النشاط منذ نحو شهرين، وفق مديرة المستشفى الجامعي بمدنين، أحلام كنيس

وأوضحت كنيس، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن قرار استئناف العمل بهذا القسم جاء بعد التثبت كليّا من عدم احتوائه على هذه البكتيريا من خلال إجراء تحاليل بشكل متواصل من أجل الحفاظ على سلامة وصحة المرضى، حيث رفضت إدارة المستشفى في الأسبوع الماضي العودة إلى العمل بهذا القسم لمجرّد صدور نتائج تحاليل ايجابية بنسبة ضئيلة، وأعادت أخذ عينات أخرى والتي اثبتت في مرتين متتاليتين عدم وجود البكتيريا كليا.

وأكّدت أن العمل عاد بنسق طبيعي داخل هذا القسم الذي يؤمن خدمات لفائدة 38 مريضا تم توجيههم في فترة الغلق إلى مستشفيات مجاورة ومصحة خاصة، مع تكفّل المستشفى الجامعي بمدنين بكل المستلزمات الطبية والنقل وتوفير الوجبة التي تعوّد المرضى اخذها في المستشفى.

وأشارت إلى أن فترة غلق هذا القسم مثّلت فرصة لاعادة تغيير عدد من المصافي، وتهيئة القسم من خلال خضوعه الى عمليات تعقيم شاملة ودقيقة بصفة مسترسلة، مؤكدة أنّه تم اعتماد دليل الاجراءات الذي تفرضه مثل هذه الحالات لحفظ الصحة.

يذكر أن قسم تصفية الدم بالمستشفى الجامعي بمدنين توقف عن العمل منذ يوم 17 سبتمبر فور تأكد وجود بكتيريا المستشفيات بقاعة معالجة المياه، وهو ما منع حصول اية انعكاسات أو آثار سلبية على صحة المرضى المنتفعين من خدمات هذا القسم.

ورغم تذمر المرضى من طول فترة نقلهم إلى مؤسسات صحية أخرى لمواصلة التصفية، إلا أن إدارة المستشفى الجامعي بمدنين أصرّت على عدم عودة القسم إلى العمل، إلا إذا اثبتت التحاليل خلوّه تماما من البكتيريا حفاظا على سلامة المرضى.