شاهد بالفيديو: حملات أمنيّة بكامل الجمهورية وإيقاف العديد من المُفتّش عنهم



نشرت وزارة الداخلة اليوم الاثنين 13 نوفمبر 2023، مقطع فيديو، وثقت من خلاله الحملات الامنية بكامل تراب الجمهورية، خلال الاسبوع الفارط، شاركت فيها وحدات مُختصّة من الإدارة العامّة للأمن الوطني والإدارة العامّة للحرس الوطني، وذلك قصد مُكافحة ظاهرة ترويج المُخدّرات والتصدّي للجريمة المُنظمة والقبض على العناصر الضّالعين في ترويع المُواطنين.

وقد ساهمت هذه الحملات، وفق الداخلية، في بعث الطمأنينة في النفوس وحماية المُمتلكات الخاصّة والعامّة، كما أسفرت عن إيقاف العديد من المُفتّش عنهُم حيثُ تمّ إتّخاذ الإجراءات القانُونيّة في شأنهم.

