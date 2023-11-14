عاجل/ حمـ،ـاس: نخوض معركة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.. والقادم أكبر وأعظم

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان إن المعركة لاتزال في بدايتها والقادم أكبر وأعظم و نخوض معركة إنهاء الاحتلال وحماية الأقصى وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

و أضاف حمدان أن ”الاحتلال يستهدف تهجير الشعب الفلسطيني وتكرار النكبة…استهداف الاحتلال للبنية التحتية والمستشفيات في غزة هو لدفع شعبنا للنزوح من القطاع”.

واعتبر حمدان أن ”دفن 170 جثة في مقابر جماعية في مستشفى الشفاء عار على المجتمع الدولي”.

و توجه برسالة طمأنة للشعب الفلسطيني و الشعوب الحرة بأن المقاومة وكتائب القسام بخير وتسيطر على الوضع”.

و رد حمدان على تصريح وزير مالية الإحتلال بتسلئيل سموتريتش إننا باقون على هذه الأرض وأنتم العابرون الجبناء.

وكان وزير مالية الكيان المحتل اعتبر في تصريحات ماسمّاه “الهجرة الطوعية لعرب غزة” إلى دول العالم هي الحل الإنساني الصحيح.

(الجزيرة)