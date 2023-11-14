توننداكس يقفل معاملات حصة الثلاثاء متراجعا بنسبة 4ر0 بالمائة

أقفلت بورصة تونس للأوراق المالية معاملات حصة، الثلاثاء، في المنطقة الحمراء اذ سجل مؤشرها ، المرجعي “توننداكس” تراجعا بنسبة 4ر0 بالمائة في حدود النقطة 7ر1 مليون دينار، وفق التحليل اليومي للوسيط بالبورصة “التونسية للاوراق المالية “.

وبخصوص أداء الأسهم ، تصدّر سهم الشركة التونسية للسيارات قائمة الارتفاعات ليرتفع بنسبة 6 بالمائة (200ر21 دينار) مقابل حجم تداول ضئيل بلغ 35 الف دينار. ومن جهته يواصل سهم بطارية أسد نسقه التصاعدي ليزيد بنسبة 9ر4 بالمائة (850ر0 د).

في المقابل تراجع سهم “سانيماد” بنسبة 4ر4 بالمائة (730ر1 دينار) دون تداول اي سهم، علما ان الشركة انهت السداسي الاول من السنة الحالية بخسائر قدرت ب9ر5 مليون دينار.

كما تقهقر سهم بنك التجاري مع اقفال الحصة بنسبة 2 بالمائة ليصل سعر التداول الى 630ر42 دينار .