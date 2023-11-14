الهلال الأحمر الفلسطيني: دخول 155 شاحنة مساعدات جديدة إلى غزة..

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الثلاثاء، دخول 155 شاحنة جديدة محمّلة بالمساعدات إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، فيما يستمر منع دخول الوقود.

وقالت الجمعية (غير حكومية) في بيان وصل الأناضول، إن طواقمها “استملت أمس الاثنين 155 شاحنة من الهلال الأحمر المصري، محملة بالمساعدات الإنسانية”.

وأضاف البيان أن “الشاحنات تحتوي غذاء وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية، فيما لم تسمح سلطات الاحتلال بإدخال الوقود حتى اللحظة”.

وبذلك يصل عدد الشاحنات المتسلمة إلى 1135، منذ بدء السماح بدخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح إلى قطاع غزة في 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحسب الجمعية الفلسطينية.

ويستمر منع إدخال الوقود إلى القطاع ما تسبب في توقف عدد من المستشفيات عن العمل، والعديد من الخدمات الحيوية.

وكالات