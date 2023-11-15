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سينر يهزم ديوكوفيتش في مباراة مثيرة بالبطولة الختامية

2023/11/15 أخبار, المصدر مع وات, رياضة


توقفت سلسلة انتصارات نوفاك ديوكوفيتش في 19 مباراة متتالية ليحقق يانيك سينر، المرشح الأبرز على أرضه، فوزا رائعا 7-5 و6-7 و7-6 أمام جماهير متحمسة في البطولة الختامية لموسم تنس الرجال الليلة الماضية.

وخلت المواجهة السابقة عليها في المجموعة الخضراء من الإثارة إذ انسحب ستيفانوس تيتيباس بسبب الإصابة أمام هولجر رونه لكن حاملي التذاكر المسائية استمتعوا بمباراة مذهلة.

وبعد أكثر من ثلاث ساعات من تنافس شديد لم يتراجع فيه أي من اللاعبين، استغل سينر المصنف الرابع عالميا فرصته في الشوط الفاصل بالمجموعة الحاسمة ليجهز أخيرا على ديوكوفيتش.

وحقق سينر الذي يصغر ديوكوفيتش بفارق 14 عاما فوزه الأول في مسيرته على منافسه الحاصل على 24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى بضربة ساحقة وسط زئير الجماهير في ملعب ممتليء عن آخره.

وتصدر سينر المجموعة رغم أنه لم يضمن بعد مكانا في الدور نصف النهائي قبل مباراته الأخيرة في المجموعة أمام رونه غدا الخميس.

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