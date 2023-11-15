وكالة السلامة المعلوماتية تحذّر من روابط قرصنة منتشرة على صفحات الفيسبوك

حذرت المكلفة بالإعلام بالوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية آمال الوسلاتي “كافة المشرفين على الصفحات الرسمية على الفايسبوك لوسائل الإعلام العمومية والخاصة من الهجمات السيبرنية وحملات التصيد”.

وافادت امال الوسلاتي في تصريح لشمس اف ام اليوم الاربعاء 15 نوفمبر 2023، أن القراصنة ينشرون رسائلا في عدد من الصفحات متعقلة بحذف محتوى وإثر نقر المستخدم على الرابط تتم القرصنة، وفق تعبيرها.

وشددت الوسلاتي على “ضرورة الحذر من هذه الروابط والتثبت منها قبل النقر عليها”.

وفي ذات السياق، نفت علمها ان كانت هذه الحملات تحت اشراف إدارة الفايسبوك، مستبعدة ذلك، مبينة ان القراصنة يستغلون الحالة النفسية للمستخدمين في علاقة بالأحداث في فلسطين.

يذكر ان الصفحة الرسمية للإذاعة الوطنية، كانت قد تعرضت للقرصنة أمس الثلاثاء.