مختص في التشغيل: “لا يوجد أمل في إحداث مواطن شغل”

قال المستشار والمختصّ في قطاع التشغيل حافظ عتب أنّ عوامل عديدة أدّت إلى ارتفاع نسبة البطالة في تونس، أبرزها غياب النموّ “إذ لم يعد هناك أمل في إحداث مواطن شغل”.

وقال المتحدّث في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الاربعاء 15 نوفمبر 2023، إنّ نسبة البطالة في تونس ثابتة منذ عشر سنوات تقريبا، ويشمل هذا المشكل أيضا حاملي الشهائد، خاصّة الإناث اللواتي يُمثّلن تقريبا 30% من مجموع العاطلين عن العمل.

وشدّد حافظ عتب على أنّه للمحافظة على نسبة البطالة وحتّى لا ترتفع أكثر، نحن بحاجة إلى احداث ما بين 25 و33 ألف موطن شغل.