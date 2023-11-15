الصوناد: إستئناف تزويد هذه المناطق في قابس بالمياه بداية من الغد

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، في بلاغ لها، اليوم الاربعاء 15 نوفمبر 2023، انها تعمل على اعادة تزويد الحامة والحامة الغربية والمطوية ووذرف وغنوش وقابس الغربية تدريجيا بمياه الشرب ابتداءا من الساعة السادسة من صباح غد الخميس.

وأضافت الشركة أن إمدادات المياه لهذه المناطق تشهد اضطرابا، منذ عصر اليوم الاربعاء، بفعل عطب طرأ على قناة جلب مياه شط الفجيج قطر 1000مم باتجاه محطة التحلية بقابس على مستوى منطقة بشيمة البرج بالحامة.

ولاحظت، في سياق متصل، ان العطب انجر عنه تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من الساعة الثالثة من زوال اليوم.