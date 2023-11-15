عاجل/هذا كشفه محامي اعوان السجون في قضية فرار الارهابيين..

قال محامي أعوان السجون مختار الجماعي اليوم الأربعاء 15 نوفمبر إن عامل الصدفة ساعد في من سجن المرناقية وفق تأكيده.

وأوضح الجماعي في تصريح لاذاعة موزاييك أن فرار الارهابيين تم من مكان منزو لم يكن تحت الحراسة ولا توجد فيه كاميرات مراقبة وفق قوله مشيرا إلى أن الفارين الخمسة قاموا بجمع أدوات بسيطة تمت معاينتها ضمن المحجوزات ساعدتهم في الهروب وفق تأكيده.

وقال الجماعي:”الاطار المكاني تمثل في جانب تخفت فيه الحراسة ساهم في خلق مجال للهرب للإرهابيين”.

كما لفت المحامي إلى أن الأبحاث لم تكشف وجود مساعدة خارجية للارهابيين مؤكدا أن الفضاء الخالي خارج سجن المرناقية ساهم أيضا في فرارهم وفق قوله.