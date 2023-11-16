عاجل/ الاحتلال يعلن سيطرته على ميناء غزة.. ويقتحم أقسام مستشفى الشفاء

قال جيش الاحتلال الاسرائيلي في بيان اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023، إن قواته “تكمل السيطرة العملياتية على مرسى غزة، الذي كانت تستخدمه حماس لأغراض إرهابية”.

وأوضح أن ذلك جاء بعد أيام من “قتال مشترك لقوات من مختلف الأذرع”، مؤكداً “تطهير جميع المباني في منطقة المرسى”.

وقال متحدث باسم الجيش إن الجيش سيطر على منطقة الميناء في غزة، وقام “بتطهير” كافة الأبنية في المنطقة. وأضاف المتحدث دانيال هغاري في بيان، أن القوات الإسرائيلية تمكنت من قتل عشرة مسلحين والسيطرة على منطقة الميناء، وهي منطقة تتجمع فيها قوارب صغيرة.

ونشر المتحدث صورة لتدمير النصب التذكاري بالمنطقة. وتابع قائلا إنه تم تدمير حوالي عشرة ممرات أنفاق وأربعة مبانٍ.

وأشار الى أن قواته قامت بـ”تدمير حوالي عشر فتحات أنفاق، وتدمير أربعة مبانٍ تشكل بنية تحتية إرهابية”، متهما الحركة الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة منذ العام 2007 باستخدام الميناء “كمنشأة تدريب للقوات البحرية لأغراض إرهابية ولتوجيه وتنفيذ اعتداءات بحرية”.

ومن جهة اخرى، اقتحمت قوات الاحتلال اقساما مختلفة من مستشفى الشفاء غرب قطاع غزة، حيث قال مسؤول عسكري اسرائيلي لرويترز، ان “حماس عملت على اخفاء البنية التحتية والتستر على الادلة بمستشفيات غزة”، مؤكدا ان قوات خاصة تفتش كل اقسام مستشفى الشفاء بحثا عن ادلة”.

كما اشار نفس المصدر الى ان مئات المرضى وأفراد الطاقم الطبي ما زالوا في مستشفى الشفاء.