خلال 2024: نحو إسناد 16 ألف قرض من بنك التضامن لفائدة هذه الفئات..

أعلن رئيس ديوان وزير التشغيل والتكوين المهني عبد القادر الجمالي، انه وخلال السنة المقبلة 2024، سيتم اسناد 16 الف قرض، لفائدة الباعثين الشبان عبر الصندوق الوطني للتضامن، مشيرا الى انه تم اسناد 15 الف قرض خلال السنة الجارية 2023.

وبيّن الجمالي في تصريح لاذاعة الديوان على هامش الإعلان عن إطلاق البوابة الوطنية ”مبادر”، اليوم الخميس، أنه تم الترفيع في قيمة القروض المسندة لأصحاب الشهائد العليا إلى 200 ألف دينار وإلى حدود 150 ألف دينار لفائدة باقي المستويات التعليمية.

كما أفاد بأنه ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024 تم تعزيز خطوط تمويل الفئات الضعيفة لتصبح في حدود 20 مليون دينار مع إضافة ميزانية بقيمة 20 مليون دينار لفائدة باعثي الشركات الأهلية.

كما سيتم التوجه للبنوك العمومية لتمويل الشركات الأهلية الحاملة لبرامج استثمار تفوق قيمتها 300 ألف دينار، وفق قوله.