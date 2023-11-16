بنزرت: حجز 1260 لترا من الزيت النباتي المدعم بمخزن عشوائي بمنزل بورقيبة

حجزت مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة ببنزرت، اليوم الخميس، 1260 لترا من الزيت النباتي المدعم لدى أحد تجار الجملة للمواد الغذائية بمنزل بورقيبة، والّذي تعمد تخزينها بأحد المستودعات العشوائية بعيدا عن محله التجاري، حسب المدير الجهوي للتجارة ببنزرت سامي البجاوي.

وأضاف البجاوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ العمليّة أنجزت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمركز الأمن بحي النجاح التابعة لمنطقة الامن الوطني بمنزل بورقيبة، وتندرج في إطار متابعة مسالك توزيع المواد المدعمة والتصدي لكل أشكال التلاعب بهذه المواد الأساسية في المعيشة اليومية للمواطن وخاصة منها مادة الزيت النباتي التي انطلقت عمليات إعادة توزيعها بالاسواق مطلع شهر نوفمبر الجاري.

وعقب مراجعة النيابة العمومية في الخصوص، أذنت الأخيرة بتحرير محضر بحث ضد التاجر المذكور من أجل المضاربة والاحتكار وإحالته في حالة سراح، كما سيتم إتّخاذ عقوبة إدارية إضافية ضدّه تتعلق بمنعه من التزوّد بمادة الزيت النباتي المدعم مستقبلا.

ومن جهة أخرى، افاد المصدر ذاته بأنّ مصالح المراقبة الاقتصادية ببنزرت تولت خلال النصف الأول من شهر نوفمبر الجاري تحرير 196 مخالفة اقتصادية، وحجز 3418 كلغ من البطاطا، و3356 كلغ من الخضر الشتوية والغلال، و4000 كلغ من السميد، و680 كلغ من الفرينة، و1600 كلغ من السكر وكميات من حبوب القهوة.