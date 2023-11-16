عاجل/ الإطاحة بعنصر مُناصر لـ”داعش” خطّط للقيام بعملية إرهابية في دولة أوروبية

افادت الادارة العامة للحرس الوطني في بلاغ اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023، انه وفي إطار عمل مشترك بين وحداتها (إدارة مكافحة الإرهاب والوحدة المختصة) و تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تم الكشف عن تخطيط عنصر مناصر للتنظيم الإرهابي ” داعش ” للقيام بعملية إرهابية بإحدى الدول الأوروبية.

واضافت ادارة الحرس الوطني ان العنصر المذكور قد خطط لذلك بعد فشله في النفير إلى بؤر التوتر للإلتحاق بالتنظيمات الإرهابية، فضلا عن ربطه الصلة بعناصر إرهابية بالخارج و تعمده الإشادة و تمجيد التنظيمات الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وبختم الأبحاث و إحالة المعني على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تم فتح بحث تحقيقي في الغرض و إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه.