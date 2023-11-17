عاجل/ تسمّم جماعي في مدرسة إعدادية بسيدي بوزيد..

تم اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023، تسجيل حالة تسمم غذائي جماعي لتلاميذ بالمدرسة الإعدادية “الرابطة” بسيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد، حسب ما اكده رئيس الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسيدي بوزيد، يوسف حمدوني، لاذاعة موزاييك.

وحسب ذات المصدر، فقد تحوّل فريق من الإدارة الجهوية إلى المستشفى المحلي بسيدي على بن عون، حيث تبين ان 6 تلاميذ كانوا يعانون من آلام على مستوى البطن وتلقوا الإسعافات حال وصولهم إلى المستشفى ثم غادروا.

وتعهدت الجهات الصحية بالجهة بالقيام ببحث في الغرض غدا السبت، للتثبت من أسباب التسمم.