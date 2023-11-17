قدرت قيمة المحجوز بحوالي 950 ألف دينار/ ضبط 02 مخازن عشوائية بأريانة لتخزين العجلات المطاطية..

أمكن لوحدات الفرقة الجهوية لشرطة البلدية بأريانة ضبط 02 مخازن عشوائية لتخزين العجلات المطاطية وحواف أليمنيوم العجلات يوجد به 1700 عجلة مطاطية مختلفة الأحجام و450 حافة إطار مطاطي و800 إطار مطاطي من مختلف الأحجام، قدرت القيمة الجملية بحوالي 950 ألف دينار.

وقع تشميع المخزنين من طرف الإدارة المركزية للأبحاث الديوانية التي تعهدت بالموضوع في انتظار إستكمال الإجراءات القانونية مع تحرير محضرين من طرف الإدارة الجهوية للتجارة بأريانة من أجل “تعاطي نشاط غير مهيأ وغير مصرح به وعدم وجود علامة إشهارية تدل على النشاط مع تعاطي تجارة الجملة عوضاً عن تجارة التفصيل”.