بنزرت: حجز كميات هامة من المواد الاستهلاكية المدعمة ببنزرت المدينة ومنزل جميل

نفذت الاجهزة الرقابية المشتركة لكل من الفرقة الجهوية للشرطة البلدية ببنزرت بالتنسيق مع فرق المراقبة الاقتصادية للادارة الجهوية للتجارة ببنزرت و المصالح الامنية التابعة لمنطقة الامن الوطني ببنزرت المدينة، الجمعة، عددا من الحملات الرقابية بكل من بنزرت المدينة ومنزل جميل تم في اعقابها حجز كميات هامة من المواد الاستهلاكية المدعمة، بحسب ما افاد به مصدر امني مسؤول.

واوضح المصدر ذاته لـ(وات)، ان الاجهزة الرقابية المشتركة تولت في منطقة بنزرت المدينة حجز اكثر من 4اطنان من السميد لدى تاجر جملة من اجل الاخلال بتراتيب الدعم.

وفي منطقة منزل جميل تم حجز 600كلغ من الفرينة و200كلغ من السكر بمستودع عشوائي تعمد صاحبه تحويله لمخبر لصنع الحلويات دون الشروط الواجبة .

كما تم في ذات السياق إزالة 10مواضع انتصاب عشوائية وعدد من محاضر المخالفات بالتوازي مع تامين المحجوز لاعادة ضخه في المسالك القانونية وتامين ثمنه في الخزينة العامة للدولة، وفق ذات المصدر

وفي ذات السياق افاد المدير الجهوي للتجارة ببنزرت، سامي البجاوي، انه في إطار متابعة عمليات توزيع مادة الحليب تولت مصالح المراقبة الاقتصادية ببنزرت اليوم حجز كمية 116 لتر من الحليب المعقم نصف الدسم لدى أحد تجار التفصيل للمواد الغذائية ببنزرت الشمالية بسبب تعمده الامتناع عن بيع الحليب للحرفاء علما وأن هذا النوع من الممارسات كان موضوع عرائض في الآونة الأخيرة ،ويجري العمل لاستيفاء إجراءات تحرير محضر بحث ضد المعني بالأمر والتسريع في إحالته على القضاء.