عاجل/ بطاقة إيداع ضد زوجة ارهابي من الذين فروا من سجن المرناقية

أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب اول امس الخميس 16 نوفمبر 2023، بطاقة إيداع بالسجن في حق زوجة أحد الإرهابيين الخمسة الذين فروا من السجن المدني بالمرناقية.

وحسب ما افادت به اذاعة موزاييك فقد توفرت لأعوان الوحدة الأمنية المتعهدة بالبحث في ملابسات فرار إرهابيين من سجن المرناقية، معلومات مفادها تواصل أحدهم مع زوجته وتسترها عليه أثناء فراره من السجن وزيارتها له بمكان اختبائه.

وتم إيقاف زوجة الإرهابي الفار بعد رصد تحركاتها، وبإحالتها على أنظار قاضي التحقيق قرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها.

يذكر أن وزارة الداخلية كانت اعلنت الثلاثاء 7 نوفمبر الجاري، القبض على الأربعة الإرهابيين الفارين مؤخرا من السجن خلال تحصنهم بجبل بوقرنين و هم أحياء، بعد تمكن عوني أمن يوم الأحد 5 نوفمبر من القبض على الإرهابي الأول المدعو أحمد المالكي المكنى بـ”الصومالي” بمساعدة من المواطنين في حي التضامن.