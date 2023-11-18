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عاجل/ الإحتلال يبدأ إخلاء مستشفى الشفاء في غزة

2023/11/18 أهم الأخبار, فلسطين

بدأ الاحتلال الاسرائيلي اليوم السبت 18 نوفمبر 2023، اخلاء مستشفى الشفاء في قطاع غزة، والذيكا قد اقتحمه منذ ايام مع قصف محيطه.
واكد مشرف الطوارئ بالمستشفى في تصريح للجزيرة، ان جيش الاحتلال طلب مغادرة المستشفى الا انه لم يتمكن الجميع من ذلك، كما طلب من النازحين داخله التوجه الى شارع الوحدة فيما لم يتمكن الكثير من الكبار والاطفال مواصلة السير.
ومن جهته قال المدير العام لوزارة الصحة في غزة ان 120 جريحا و5 أطباء لا يزالون داخل المستشفى بالاضافة الى الاطفال الخدج، مؤكدا انهم على تواصل مع الصليب الاحمر بشانهم.

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