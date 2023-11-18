تراجع كبير في مخزون المياه بهذه الولاية يُنبئ بكارثة..

حذر المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة منصف الهرمي، من التغيرات المناخية وتتالي سنوات الجفاف ينبئ بوضع كارثي.

حيث كشف المندوب الجهوي أن المياه المخزنة بالجهة بلغت 5 بالمائة من طاقة استيعاب المنشآت سواء السدود أو البحيرات الجبلية أو موارد أخرى، وهو ما يعتبر مخزونا ضعيفا جدا.

وأكد الهرمي، حسبما نقلته اذاعة موزاييك اليوم السبت، أنه يتم العمل على تنفيذ الإستراتيجية الجهوية لترشيد استهلاك المياه، وانطلقت المندوبية في تطبيق المناشير الوزارية المتعلقة بحفظ الملك العمومي للمياه ومقاومة الحفر العشوائي للأبار والربط العشوائي على الشبكات.

كما تم مؤخرا حجز معدات الري المركزة على وادي سليانة دون موجب قانوني بمنطقة الخراربية من معتمدية سليانة الشمالية وتتمثل في 5 محركات و10 مضخات ورفع محاضر مخالفات ضد المخالفين.

الى جانب حجز معدات حفر أبار عميقة مركزة بالمنطقة السقوية العمومية العروسة دون موجب قانوني.