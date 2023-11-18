وليد النهدي: “انتهيت من كتابة فيلم.. وفكّرت في مريم الدباغ كبطلة”..

أكّد الممثل وليد النهدي أنّه انتهى من كتابة شريط سينمائي طويل وسيقدّم الملف الى وزارة الثقافة للحصول على الدعم والباب سيفتح في شهر جوان القادم.

واضاف النهدي في تصريح لموزاييك اليوم السبت، انه وعند كتابته للنص تخيّل بعض الشخصيات وفكّر في اختيار معز القديري رئيسا العصابة ومريم الدباغ صديقة رئيس العصابة.

وكشف النهدي أن قصة الفيلم تدور حول مجموعة من الشبان يكونون عصابة تنشط في تجارة الممنوعات ثم تقرّر القيام بالسطو على بنك.

وبخصوص الاخراج قال النهدي انه هناك اتفاق معنوي مع لسعد الوسلاتي وحاليا هو ملتزم خارج تونس، وأيضا فكر في عبد الحميد بوشناق.