القصرين-إنتخابات: المحكمة الإدارية ترفض شكلا كافة الطعون في قائمة المقبولين أوليا للانتخابات المحلية

أفادت المكلفة بتسيير الإدارة الفرعية للإنتخابات بالقصرين، سوار نصير، اليوم السبت، بأن الدائرة الإبتدائية بالمحكمة الإدارية بالقصرين رفضت شكلا كافة الطعون التي تقدم بها مترشحون للإنتخابات المحلية المقبلة (7 طعون)، والذين سبق للهيئة أن أسقطت مطالبهم لأسباب وظيفية وأخرى بسبب وثائق غير مكتملة.

وأوضحت نصير، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الهيئة تلقت 6 طعون في الآجال، وطعنا خارج الآجال، ورفضت 36 مطلب ترشح وسجلت انسحابا لمترشح، مشيرة الى أن مطالب المترشحين المقبولين أوليا بالجهة لإنتخابات المجالس المحلية المرتقبة بلغ، بعد انتهاء فترة البت، 425 مطلبا مقبولا من جملة 462 مطلبا تلقتها الهيئة طيلة فترة قبول الترشحات وفترة التمديد.

وبيّنت أن العمل الميداني لأعوان التحيين خلال الفترة الإستثنائية الثالثة والأخيرة متواصل بنسق حثيث في كافة معتمديات الولاية ما مكن إلى حد الآن من القيام بأكثر من 2000 عملية تحيين، علما أن المرحلة السابقة من التحيين مكّنت من إنجاز أكثر من 20 ألف عملية تحيين.

وأوضحت المتحدثة، في سياق متصل، أنه تم خلال المرحلة الأخيرة للتحيين التركيز على مشاريع المرأة الريفية والموظف العمومي، واستهداف متساكني المناطق الحدودية عبر آلية الاتصال المباشر في سبيل تغطية كافة الشرائح تفاديا لأي إشكال قد يطرأ يوم الإقتراع.

وذكرت بالمناسبة أن الهيئة المركزية ستنظم سلسلة من اللقاءات الإقليمية مع المترشحين للمحطة الانتخابية المقبلة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام لتبسيط قواعد وإجراءات الحملة الإنتخابية حسب التحديد الجديد للأقاليم، مبرزة أنه سيتم يوم غد الأحد تنظيم لقاء اقليمي بولاية الكاف ولقاء اقليمي ثان بعد غد الاثنين بولاية القصرين، إلى جانب لقاء اقليمي يوم 21 نوفمبر بولاية توزر، وملتقى اقليمي بولاية قبلي يوم 22 نوفمبر.

جدير بالذكر أن مراكز الإقتراع بولاية القصرين المخصّصة لإنتخابات المجالس المحلية المزمع إجراؤها يوم 24 ديسمبر 2023، يبلغ 310 مراكز موزعة على كافة معتمديات الولاية الـ13 منها 7 مراكز جديدة تمت إضافتها بمناسبة المحطة الانتخابية المرتقبة.

وتضم ولاية القصرين 106 دوائر انتخابية و106 عمادات، وقد تجاوز عدد ناخبيها المسجلين الى حدود تاريخ 21 أكتوبر 2023، إجمالي 355 ألف ناخب مسجل.