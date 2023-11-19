المنتخب الوطني يجري حصة تدريبية أولى في المالاوي استعدادا للجولة الثانية من تصفيات كأس العالم..

أجرى لاعبو المنتخب الوطني التونسي ، اليوم الأحد، أول حصة تدريبية لهم ضمن برنامج تحضيراته لمواجهة منتخب المالاوي، الثلاثاء، في منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

وكان وفد المنتخب التونسي وصل مساء الى ليلنغوي .

وتدرب المنتخب الوطني بعد ظهر اليوم بأحد الملاعب القريبة من مقرّ إقامته، انطلاقا من الساعة 14 بتوقيت تونس( نفس توقيت المباراة) ، حيث شارك 24 لاعباً في هذه الحصة، التي كان خلالها التركيز على الجانب البدني أساسا بحكم طول الرحلة .

كما أن المدرب الوطني جلال القادري، أخضع خلال هذه الحصة، اللاعبين إلى مجموعة من التطبيقات التي شملت التنشيط الهجومي دون أن يرفع نسق التحضيرات.

وسيختتم المنتخب الوطني التحضيرات غداً الاثنين، بإجراء حصة تدريبية أخيرة في الملعب الرئيسي الذي سيحتضن المقابلة يوم الثلاثاء انطلاقا من الساعة 14 بتوقيت تونس.

وسيعقد الاجتماع الفني الخاص بالمباراة مساء غد الاثنين .

ومن جهته عاد منتخب مالاوي اليوم الاحد الى بلاده ووصل مطار ليلنغوي بعد ظهر اليوم قادما من اديس ابابا ( اثيوبيا) التي قضى فيها ليلة امس قادما من العاصمة الليبيرية مونروفيا حيث خاض مباراته يوم الجمعة في اطار الجولة من التصفيات مع ليبيريا 1-صفر