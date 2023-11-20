غرق سفينة شحن تركية في البحر الأسود..#خبر_عاجل

أعلنت السلطات التركية، الإثنين، عن غرق سفينة شحن على متنها طاقم من 12 فردا قبالة ساحل البلاد على البحر الأسود، خلال عاصفة الأحد، بحسب صحيفة “حرييت” المحلية.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، إن السلطات لم تتمكن من الاتصال بالطاقم.

وكان مكتب حاكم إقليم زونجولداق قد قال في وقت سابق، إن قبطان سفينة الشحن “كافكامتلر” التي ترفع العلم التركي، أبلغ صباح الأحد، بأن السفينة “تنجرف نحو حاجز أمواج قبالة منطقة إيريجلي”، بالإقليم الواقع في شمال غرب تركيا.

وقال وزير الداخلية إن السفينة غرقت بعد اصطدامها بحاجز الأمواج. وتعرضت المنطقة لعواصف قوية، الأحد، في حين أوضح مكتب الحاكم أن الأحوال الجوية السيئة “حالت دون إجراء الطائرات والسفن عمليات بحث”.

وأضاف الحاكم للصحفيين: “عندما تتحسن الظروف الجوية السيئة، ستبدأ أنشطة البحث والإنقاذ على الفور”، وفقا ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.