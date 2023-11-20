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تنبيه/برد ومنخفض جوي عميق جدا: تقلبات جوية منتظرة وهذا موعدها..#خبر_عاجل

2023/11/20 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

من المنتظر أن تسجل تغيرات جوية في حالة الطقس بداية من يوم غد الثلاثاء وفق ما اكده المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغنوشي .

وقال الغنوسي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفيسبوك اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2023 “ضباب محلي في الصباح باقصى الشمال ثم استقرار متواصل..
في انتظار التغييرات التي ستبدأ من الغد ان شاء الله..”

وبدوره أفاد المركز العربي للمناخ أن بلاد المغرب العربي ,ستشهد تقلبات جوية نتيجة لتوجه كتله هوائية باردة صوب وسط البحر الأبيض المتوسط يوم الاربعاء المقبل وتعمقها باتجاه تونس والجزائر والمغرب وغرب ليبيا , فانه من المتوقع ان تتأثر المنطقة بمنخفض جوي عميق جداً وبارد وماطر بغزارة ولعدة ايام يمتد حتى بداية الأسبوع المقبل .

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