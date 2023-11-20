ٍمستشار رئيس الجمهورية: الرئيس أذن بالإسراع في تفعيل المركز الوطني للاستخبارات

قال المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية مراد الحلومي، إن مصالح رئاسة الجمهورية، تحرص في ظل التحديات الوطنية والإقليمية والدولية، على تعزيز أمنها واستقرارها وتوفير متطلبات تنميتها الشاملة وترسيخ موقعها على الصعيدين الإقليمي والدولي، عبر متابعة مخرجات اجتماعات مجلس الأمن القومي والمجلس الأعلى للجيوش والإشراف على السياسات العامة في مختلف المجالات المتعلقة بالأمن القومي وبالدفاع الوطني بالتنسيق مع الوزارات والهياكل المعنية

وأبرز في معرض رده على استفسارات النواب، اليوم الاثنين، بمجلس نواب الشعب بباردو، خلال الجلسة العامة الصباحية المخصصة لمناقشة مهمة رئاسة الجمهورية في ميزانية الدولة لسنة 2024، حرص مصالح رئاسة الجمهورية على مرافقة ومتابعة أشغال اللجان القارة المنبعثة عن مجلس الأمن القومي المحدثة بمقتضى قرار رئاسي، والتي تعنى بالخصوص بالأمن الاقتصادي والمالي والأمن والسلم المجتمعي والأمن الغذائي والمائي وأمن الاتصالات والمعلومات والطاقة والثروات الطبيعية وغيرها.

وأوضح أنه من مهام هذه اللجان، تشخيص المخاطر التي لها انعكاس على أمن البلاد واقتراح الإجراءات الكفيلة بتلافيها والتوقي منها واستشراف الفرص المتاحة لتطوير القدرات الوطنية، وتعرض نتائج أشغال هذه اللجان على رئيس مجلس الأمن القومي لإسداء التعليمات، من ذلك إسداء رئيس الجمهورية لتعليمات بإحالة مشروع إحداث مركز وطني لليقظة وإدارة الأزمات إلى رئاسة الحكومة، وإحالة مشروع يتعلق بحماية المنشآت الحساسة، وتكليف إحدى اللجان بالقيام بدراسة استراتيجية شاملة لموضوع الهجرة بصفة تشاركية، وتكليف لجنة أخرى بإعداد مشروع لبعث وكالة وطنية للفضاء.

كما صرح في هذا السياق، بأن رئيس الجمهورية، أذن بالإسراع في التنسيق لتفعيل المركز الوطني للاستخبارات مع بلورة تصور جديد يقوم على تكامل الأجهزة في إطار وحدة الدولة.