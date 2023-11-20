يوهم بائعي الهواتف الجوالة عبر الانترنات برغبته في الشراء ليتولى سلبهم باستعمال سلاح ابيض وغاز مُشل!!

افادت الادارة العامة للامن الوطني في بلاغ اليوم الاثنين، بان معلومات توفرت لدى الوحدات الأمنية التابعة لمصلحة المتابعة الميدانية مفادها تعمد نفر مصنف خطير استدراج بائعي الهواتف الجوالة باهضة الثمن عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال ايهامهم بكونه يرغب في اقتنائها وبعد تحديد موعد التسليم يتولى سلبهم تحت طائلة التهديد باستعمال سلاح أبيض أو غاز مشل للحركة.

وقدتمكنت الوحدات المذكورة من التعريف بذي الشبهة من ذوي السوابق العدلية في مجال السرقة بالنطر وافتكاك متاع الغير باستعمال العنف ومحل 06 مناشير تفتيش من أجل “السرقة، الحوز بالقوة، واقتحام محل الغير لفائدة وحدات أمنية وجهات قضائية مختلفة ومتعلقة به 10 قضايا سرقة بالاستدراج والسلب.

كما تمكنت من ضبط المعني بعد نصب كمين محكم له والقبض عليه بجهة حي ابن خلدون وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالي قدره 2440 وجواز سفر وقلادتين وعلبة غاز مشل للحركة يستغلها في عملية السلب.

وبالتحري معه اعترف بارتكابه لعمليات سرقة والتفريط في المسروق لأطراف أخرى مقابل مبالغ مالية متفاوتة، ليتم تقديمه رفقة المحجوز لمركز الأمن الوطني حي ابن خلدون لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنه.