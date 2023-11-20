تصفيات كاس العالم 2026 (المجموعة 8-الجولة2): غينيا الاستوائية تفوز على ليبيريا وتنفرد مؤقتا بالصدارة

فاز منتخب غينيا الاستوائية مساء اليوم الاثنين على ليبيريا بنتيجة 1-صفر في المباراة التي جمعتهما بملعب ساموايل كانيون بالعاصمة الليبيرية مونروفيا في اطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة لتصفيات كاس العالم 2026 (منطقة افريقيا).

وجاء هدف منتخب غينيا الاستوائية بفضل اللاعب ايميليو لوباز في دق 10.

ويتصدر منتخب غينيا الاستوائية بفضل هذا الفوز مؤقتا المجموعة الثامنة ب6 نقاط متقدما على المنتخب التونسي (3 نقاط) و منتخب المالاوي 3نقاط بينما يمتلك منتخب ناميبيا و ليبيريا و ساوتومي صفر نقطة.

وتستكمل غدا الثلاثاء بقية مباريات الجولة الثانية حيث يواجه المنتخب التونسي منتخب المالاوي بملعب بانغي بداية من الساعة الثانية ظهرا بينما يتبارى منتخب ساوتومي مع نظيره الناميبي انطلاقا من الساعة الخامسة مساء.