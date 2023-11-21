أول تعليق للطبوبي على ايقاف كاتب عام اتحاد الشغل بصفاقس..#خبر_عاجل

استنكر اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، إيقاف الكاتب العام الجهوي للمنظمة الشغيلة بصفاقس يوسف العوادني يوم امس رفقة 3 نقابيين من شركة ”سونوتراك”.

وقال الطبوبي كلمته على هامش إشرافه اليوم الثلاثاء بسوسة على إحياء الذكرى 73 لأحداث النفيضة أن استهداف يوسف العوادني هو ضرب للحوار الإجتماعي وفق تعبيره.

ووجه الطبوبي تحية لكل النقابيين القابعين بالسجون قائلا “ان السجون ليست بجديدة على النقابي يوسف العدواني الذي يتهم اليوم بتكوين وفاق اجرامي ..العدواني أصبح مجرم وهذا ان دل على شئ فهو يدل على ان هناك من يسعى لجرنا الى مربع التصادم ونحن نقول لسنا بأهل تصادم نحن قوة خير ونضال” وفق تعبيره.