تحذيرات من تغيرات جوية بداية من اليوم: لجنة مجابهة الكوارث بجندوبة تستعدّ..



عقدت اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة منذ صباح اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، جلسة عمل بمقر فرقة الحماية المدنية بعين دراهم تحت إشراف معتمد الجهة وبحضور جميع الهياكل ذات العلاقة، وذلك على إثر إصدار المعهد الوطني للرصد الجوي نشرية تحذيرية بخصوص التغيرات الجوية المنتظرة عشية اليوم والايام الموالية.

وانعقدت الجلسة للاستعداد الجيد خاصة من حيث وضع جميع الامكانيات المادية والبشرية والرفع من درجة اليقظة للاستجابة الفورية لجميع طلبات النجدة المتعلقة بحماية الاشخاص والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة.