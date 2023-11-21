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أحدهما محل تفتيش: الإطاحة بمروجي مخدرات في قليبية..

2023/11/21 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

على إثر توفر معلومات لدى فرقة الشرطة العدلية بمنزل تميم مفادها تعمد نفرين ترويج المواد المخدرة في الاوسط الشبابية مستغلين سيارة معدة للكراء، تمكن لإطارات وأعوان الفرقة رفقة إطارات وأعوان فرقة الأمن السياحي بمنزل تميم من إلقاء القبض عليهما وأحدهما محل تفتيش لفائدة وحدات أمنية من أجل “ترويج المخدرات”.
وبتفتيشهما تم حجز نصف صفيحة من مخدر القنب الهندي و كمية أخرى من نفس المادة المخدرة و ميزان الكتروني و شفرات حادة معدة للقص و مبلغ مالي من العملة التونسية.
وبتقديم جميع الأطراف إلى مقر الفرقة وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهما من أجل “المسك بنية الاستهلاك والمسك بنية الاتجار لمادة مخدرة” والأبحاث متواصلة.

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