إنطلاق استغلال خط حافلة جديد يربط المحمدية بالـRFR والمترو رقم 4 (المواعيد والتعريفة)



افادت شركة النقل بتونس، في بلاغ اليوم الثلاثاء، انه وبداية من يوم الاثنين 27 نوفمبر الجاري، سيتم الانطلاق في استغلال خط جديد يحمل الرقم 433 وذلك في إطار تأمين النقل لفائدة متساكني حي الطيب المهيري و حي كوير وحي البنزرتي وحي بئر الجزار وربطهم بخط القطار السريع بوقطفة و خط المترو رقم 4.

وسيدعم هذا الخط الجديد عرض النقل بالجهة المتوفر حاليا عبر كل من الخط 33 أ الذي يربط حي الطيب المهيري بالمحطة الرئيسة “الحبيب ثامر” عبر سيدي حسين والخط 24 خ الرابط بين حي حشاد بالمحمدية بمحطة الترابط “المنتزه” بالمروج عبر فوشانة .

وسيكون مسلك الخط 433 الذي يمتدّ على مسافة 21.9 كلم في كل اتجاه على النحو الآتي :

ذهابا: محطة الترابط “سليمان كاهية” – مفترق وادي قريانة – شارع النخيل – مفترق بن دحة – الطريق السريعة الغربية – مفترق برج شاكير- مفترق بئر الجزار المرناقية – طريق بئر الجزار- طريق العطار- مفترق حميم بورقبة – طريق بيرين- مفترق بيرين الفحص المرناقية – حي البنزرتي – مفترق بيرين بوحامد- طريق بيرين- مفترق مدرسة بيرين- حي كويّر- مفترق المحمدية – حي الطيب المهيري (نهاية الخط)

إيــابا: اعتماد نفس مسلك الذهاب في الاتجاه المعاكس

وستكون أولى السفرات الصباحية على الساعة 5 و 15 دق من حي الطيب المهيري وعلى الساعة السادسة و15 دق من محطة الترابط حافلة/مترو “سليمان كاهية. في حين سيكون موعد آخر سفرة على الساعة 18 و40 دق من محطة الترابط حافلة/مترو “سليمان كاهية وعلى الساعة 17 و25 دق من حي الطيب المهيري.

وسيتم اعتماد التعريفة الآتية :

• التذاكر : حافلة فقط: تعريفة موحدة : 1000 مي

ترابط حافلة- مترو: تعريفة موحدة : 1500 مي

• تعريفة بقية سندات النقل بالنسبة للحافلة فقط :

التعريفة بالدينار سندات النقل

9,000 كنش العشرة تذاكر

8,000 البطاقات الأسبوعية

40,000 الإشتراك الشهري

400,000 الإشتراك السنوي

53,150 الإشتراك المدرسي

• تعريفة بقية سندات النقل بالنسبة للترابط حافلة- مترو

التعريفة بالدينار سندات النقل

13,500 كنش العشرة تذاكر

12,000 البطاقات الأسبوعية

55,000 الإشتراك الشهري

550,000 الإشتراك السنوي

53,150 الإشتراك المدرسي