مداهمة منزل في المروجات وحجز كميات ضخمة من المواد الغذائية..

افادت الادارة العامة للامن الوطني في بلاغ اليوم الثلاثاء، بان الوحدات الأمنية التابعة للفرقة الجهوية للشرطة البلدية ببن عروس، قد تفطنت لمحل سكني بجهة المروجات معد لتخزين مواد غذائية مدعمة.

وبعد التنسيق مع مصالح التجارة ببن عروس والنيابة العمومية، تمت مداهمة المحل، اين تم العثور على كميات من المواد الغذائية المعدة للاستهلاك، ليقع فتح محضر من أجل “الإخلال بتراتيب الدعم بمسك منتجات مدعمة أو مشتقاتها في غير الحالات المرخص فيها بغية الإحتكار والمضاربة في الأسعار” وحجز جميع المواد الغذائية.

وتمثلت هذه المواد المحجوزة في ما يلي:

– 495 كلغ كسكسي،

– 312 كلغ شربة،

– 384 كلغ مقرونة،

– 50 لتر زيت غير مدعم،

– 100كلغ فارينة غير مدعمة،

– 18 كلغ نواصر،

– 1722 قارورة مياه معدنية مختلفة الأحجام،

– 60 علبة هريسة (135غ)،

– 480 كيس شيبس،

– 120 كيس اندومي،

– 192 كيس منديل ورق.