بشبهة فساد مالي وإداري: الاحتفاظ بعسكريّ ورئيس ودادية شركة عمومية

أذن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، بالتمديد في الاحتفاظ برئيس ودادية شركة عمومية بالقصرين، مظنون فيه في شبهات فساد مالي وإداري، تتعلق بالقيام بتحويلات مالية تناهز 100 ألف دينار، من الحساب الجاري للودادية نحو حسابات أشخاص آخرين، حسب ما افادت به اذاعة موزاييك.

وحسب المساعدة الأولى لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين القاضية حياة الزنايدي، فان النياية العمومية كانت قد أذنت بفتح بحث تحقيقي والاحتفاظ بثلاثة مشتبه بهم، إضافة إلى احتفاظ النيابة العسكرية بأحد العسكريين المشتبه بهم في القضية المتعلقة بشبهات الفساد داخل الودادية المذكورة.

وكانت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنطقة القصرين قد تعهدت بالقضية وباشرت الأبحاث في الملف، بعد ورود معلومات عليها تفيد بشبهات فساد مالي وإداري داخل الودادية المذكورة، في المدة الفارطة.