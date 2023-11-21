جريمة إغتصاب فظيعة في سوسة: اصطحب زوجته ليتسوّغا منزلا فتمّ اغتصابها!!..



أذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية سوسة 1 بالاحتفاظ بشاب وادراج اثنين اخرين بالتفتيش مع بفتح بحث تحقيقي من أجل جرائم تحويل وجهة شخص باستعمال الحيلة واغتصاب أنثى بإستعمال القوة، في حين تولى قاضي التحقيق اصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المتهم الرئيسي، وفق ما أفاد به الناطق باسم المحكمة وسام الشريف لاذاعة الديوان.

وحسب ذات المصدر، تتمثل تفاصيل الواقعة في ان شخصا كان يبحث عن منزل ليتسوغه، فاوهمه صديقه الذي تعرف عليه سابقا داخل السجن، بانه عثر على المنزل المطلوب وبسعر مغري .

وطلب منه اصطحاب زوجته ليريهما المنزل، فقام فعلا بمرافقة زوجته وبمجرد وصولهما إلى المكان المتفق عليه، وجد صديقه جالسا برفقة شخصين ضمن جلسة خمرية، ليتم تحويل وجهتها إلى منزل مجاور بعد ايهامه بكونها ستتعرف على زوجته، أين تم اغتصابها من طرف احد الشخصين المرافقين له.

وقد تمكنت الوحدات الامنية من إلقاء القبض عليه في حين لاذ الاثنان الآخران بالفرار وهما قيد التفتيش.