عاجل/ تعيينات جديدة على رأس عدد من الإدارات الجهوية للنقل..

صدر بالرائد الرسمي اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، قرار من وزير النقل مؤرخ في 15 نوفمبر 2023، يكلف إطارات وزارة النقل الآتي ذكرهم بخطة مدير إدارة مركزية:

شاكر القليبي مدير جهوي للنقل بولاية منوبة

نبيل الحامي مدیر جهوي للنقل بولاية أريانة

طارق المشري مدیر جهوي للنقل بولاية الكاف

توفيق الورتاني مدير جهوي للنقل بولاية جندوبة

توفيق بوعلاق مدير جهوي للنقل بولاية سيدي بوزيد

رشيد الطرابلسي مدير جهوي للنقل بولاية سوسة

منير دمق مدير جهوي للنقل بولاية صفاقس

كمال البشوال مدير جهوي للنقل بولاية مدنين

هشام مجيد مدير النقل بالإدارة الجهوية للنقل بولاية بنزرت

كما تم تكليف سامي العماري، تقني أول، بمهام كاهية مدير أنشطة النقل والمراقبة بالإدارة الجهوية للنقل بولاية قفصة،و أحمد العياري مهندس أول، بمهام كاهية مدير تنظيم وتطوير الموانئ البحرية التجارية بالإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بوزارة النقل.

وتم ايضا تكليف لزهر جويلي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة المراقبة بالإدارة الجهوية للنقل بولاية مدنين.