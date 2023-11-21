والدتهما سافرت ووالدهما تزوّج: مندوب حماية الطفولة بالقيروان يتعهد بوضعية شقيقين دون سند

أفادت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ بأنّ المندوب الجهويّ لحماية الطفولة بالقيروان تعهّد اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 في حدود مهامه بوضعيّة طفل دون سند عائلي متواجد للمتابعة الصحيّة بإحدى المؤسسات الاستشفائيّة بالجهة في ظلّ غياب مرافق من عائلته.

وتبيّن إثر التحرّي والتنسيق مع الجهات المختصّة أنّ الطفل يعالج من مرض مزمن بالمستشفى دون سند عائلي باعتبار سفر الأم وزواج الأب واستقراره بولاية أخرى ورفض كل من الأب والعائلة الموسعة قبوله.

وأكدت الوزارة أنّ هذا الطفل البالغ من العمر 15 سنة محل تعهّد قضائي من طرف قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالجهة.

وقد تولى المندوب الجهويّ لحماية الطفولة بالقيروان التنسيق مع إحدى مؤسسات رعاية الطفولة بالجهة لقبول الطفل المعني وأخته التي هي أيضا دون سند عائليّ وتكليف فريق عمل لتأمين المتابعة والتعهّد النفسي بالطفلين وتقديم المرافقة اللازمة لهما.