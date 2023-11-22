التقلبات الجوية: وزارة الفلاحة تُحذر المواطنين والفلاحين والبحارة..

أوصت وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري، المواطنين والفلاحين بتوخي الحذر وأخذ الاحتياطات اللاّزمة وعدم الاقتراب من كل المنشآت المائيّة على غرار السّدود والبحيرات الجبليّة ومجاري الأودية، وذلك على إثر البلاغ الصادر عن المعهد الوطني للرصد الجوي حول التقلبات الجوية المرتقبة ليوم الغد الخميس 23 نوفمبر 2023.

وفي بلاغ لها اليوم الأربعاء، أوصت الوزارة كذلك البحارة بعدم المجازفة والإبحار وأخذ الاحتياطات اللاّزمة إلى غاية تحسّن الأوضاع الجويّة.

يُشار إلى أن الوضع الجوّي سيكون ملائما يوم الغد لنزول الأمطار بأغلب الجهات وستكون هذه الأمطار مؤقتا رعدية وغزيرة خاصة بأقصى الشمال وبالمناطق الغربية.