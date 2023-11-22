محامي عبير موسي: “موكّلتي أصبحت عاجزة عن المشي والجلوس بطريقة طبيعية”..

قال نافع العريبي عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إن الجهات القضائية لم تستجب إلى حد الآن لمطالب منوبته التي تعاني من تدهور لحالتها الصحية وأصبحت عاجزة عن المشي والجلوس بطريقة طبيعية نظرا للآلام التي تلازمها على امتداد 24 ساعة على مستوى أسفل الرأس والرقبة والكتف وأسفل الظهر وكامل الساق اليسرى ويعود هذا التطور إلى عدم خضوعها لعلاج متكامل وناجع يتلائم مع الأضرار التي لحقتها جراء ”استعمال القوة” ضدها خلال الوقفات الإحتجاجية التي نفذها الحزب وآخرها يوم 3 أكتوبر 2023.

وأضاف العريبي في تصريح لاذاعة الديوان اليوم الاربعاء 22 نوفمبر 2023، أنه خلال آخر زيارة له لعبير موسي أعلمته ادارة السجن بأنه سيتم اعفاؤها من حمل الأغراض الثقيلة على غرار قوارير الماء معتبرا ما تتعرض له منوبته هو ”تنكيل و تعذيب جسدي ونفسي”، وفق تعبيره .

يذكر أن الحزب الدستوري الحر نشر إشعارا من عبير موسي تعلم من خلاله ”بتدهور حالتها الصحية و طالبت الجهات الطبية التي باشرت حالتها منذ 3 أكتوبر 2023 بتمكينها من تقرير طبي شامل وتأليفي لتطور وضعها الصحي صحبة قرص ليزري يتضمن صور الأشعة والسكانار الخاص بها وقائمة الأدوية التي تناولتها منذ ذلك التاريخ”.

كما طالبت ”إدارة مستشفى شارل نيكول بتمكينها من الشهادة الطبية الأولية المفترض تسليمها لها عند مثولها لديهم أو إضافتها بملف القضية بالإضافة إلى مطالبتها الهيئة العامة للسجون بالسماح لإدارة مركز الاحتجاز الذي تقيم به بتمكينها من كافة المعدات الطبية والحياتية الضرورية لتخفيف وطأة ”التعذيب النفسي والجسدي” الذي تعيشه”.