عاجل/ القبض على “مصنّف خطير” ومحكوم بالسجن مدى الحياة من أجل هذه الجرائم..

افادت الادارة العامة للامن الوطني في بلاغ اليوم الاربعاء، بان وحدات الامن في منوبة تمكنت من القبض على نفر مصنف خطير محل 19 منشور تفتيش ومحكوم بالسجن مدى الحياة و81 سنة سجن.

وكشفت ادارة الامن الوطني ان العملية تمت بعد توفر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة للشرطة العدلية بمنوبة مفادها تواجد نفر محل عدة مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وجهات قضائية مختلفة وانتقل حديثا بالسكنى لجهة منوبة.

وبعد التنسيق مع النيابة العمومية والتنقل إلى محل سكناه أمكن القبض عليه، وبعرض هويته على الناظم الآلي تبين أنه محل 19 منشور تفتيش من أجل “التحيل، السرقة، اجتياز الحدود خلسة، التدليس، إصدار صكوك بدون رصيد” ومحكوم بالسجن مدى الحياة و 81 سنة سجن.

واكد ذات المصدر انه تم الاحتفاظ به طبقا لتعليمات النيابة العمومية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.