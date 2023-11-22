القبض على مروّع مستعملي الطريق عند توقّفهم في إشارة المرور بالملاسين



افادت الادارة العامة للامن الوطني في بلاغ اليوم الاربعاء، بان مركز الامن بحي هلال تعهد بالبحث في قضيتي “افتكاك متاع الغير بالقوة” حيث يعمد ذي الشبهة استغلال توقف المتضررين على متن سياراتهم الخاصة في إشارة المرور بجهة الملاسين ويتولى افتكاك هواتفهم الجوالة باستعمال القوة.

وبتعميق التحريات وعرض جملة من الصور لعناصر من ذوي السوابق العدلية في مجال السرقات على المتضررين أمكن التعرف على المظنون فيه وتحديد مكان تواجده.

وبعد نصب كمين محكم له أمكن ضبطه بالجهة، وبعرض هويته على الناظم الآلي تبين أنه محل 06 مناشير تفتيش من أجل “السرقة بالنشل، العنف الشديد، افتكاك متاع الغير بالقوة”.

وبعرضه على المتضررتين تعرفتا عليه من الوهلة الأولى وأصرتا على التتبع العدلي ضده.

وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به من أجل “افتكاك متاع الغير باستعمال العنف” ومواصلة الأبحاث.