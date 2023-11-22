عاجل/ روّاد: حجز أقراص مخدّرة و”كوكايين” في سيارة “تاكسي” دون لوحة منجمية!!

افادت الادارة العامة للامن الوطني اليوم الاربعاء، انه وأثناء قيام أعوان الدوريات الأمنية العاملة بمنطقة رواد في اريانة الشمالية، بحملة أمنية، لفت انتباههم تواجد نفرين على متن سيارة تاكسي فردى دون لوحة منجمية، حيث بالإشارة على السائق بالوقوف وتفتيشهما تفتيشا دقيقا، عُثر بحوزة أحدهما على عدد 59 قرص مخدر نوع “اكستازي” و02 غ من مخدر الكوكايين و04 أقراص مخدرة نوع باركيزول ومبلغ مالي قدره 239 دينار.

وبالتنسيق مع النيابة العمومية تم التنقل إلى محل سكنى المظنون فيهما أين عُثر بمنزل أحدهما على 06 حقن و03 قطع من مخدر القنب الهندي “الزطلة” وقرص سوبيتاكس.

وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهما من أجل “مسك واستهلاك وترويج مادة مخدرة” ومواصلة الأبحاث.