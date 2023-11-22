نجاح تجربة الربط الكهربائي التزامني بين الجزائر وتونس وليبيا

انتهت، اليوم الأربعاء، على الساعة 10 صباحا، وبنجاح تجربة الربط الكهربائي التزامني بين شبكات نقل الكهرباء بالجزائر وتونس وليبيا، والتي انطلقت امس الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 على نفس الساعة لتدوم 24 ساعة.

وكان اجتماع فني تمهيدي انعقد، الاثنين 20 نوفمبر 2023، عن بعد وجمع كفاءات وخبرات من شركات الكهرباء بكل من تونس والجزائر وليبيا بهدف التنسيق لإنجاح هذه التجربة، وفق بلاغ صادر عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز، الأربعاء.

كما تمّ الاتفاق بين الشركات الثلاث على إجراء تجربة ثانية في المستقبل القريب في انتظار الربط النهائي لشبكتي تونس والجزائر.

وقد ادى كل من الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، فيصل طريفة، والمدير العام المساعد، نجيب شطورو، في هذا الصدد، زيارة الى المركز الوطني لقيادة النظام الكهربائي برادس، امس الثلاثاء، للاطلاع على حسن سير التجربة ومزيد حث الأعوان على مضاعفة الجهود بما يساعد على إنجاح هذا الربط الذي يأتي في إطار التعاون الدولي والتبادل الطاقي بين بلدان المغرب العربي.