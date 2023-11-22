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غدا الخميس: هيئة إدارية وطنية لإتحاد الشغل تُناقش هذه الملفات..

2023/11/22 أهم الأخبار, تونس, سياسة

تنعقد غدا الخميس 23 نوفمبر 2023، الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة الأمين العام نور الدين الطبوبي، باحد النزل بالحمامات الجنوبية، بداية من الساعة التاسعة صباحا .
وستستعرض الهيئة الادارية، حسب ما نشره موقع “الشعب نيوز” التابع للاتحاد، الوضع النقابي خاصة إثر إيقاف الكاتب العام الجهوي للاتحاد بصفاقس يوسف العوادني وعدد من النقابيين، الى جانب الوضع العام بالبلاد .
وفي تصريح سابق لاذاعة موزاييك، كشف الامين العام المساعد بالاتحاد سامي الطاهري، ان جدول أعمال الهئة الادارية، سيشمل ايضا الإعداد لذكرى اغتيال الشهيد فرحات حشاد في 5 ديسمبر، مع التطرق إلى الوضع في فلسطين وجرائم الإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني.

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