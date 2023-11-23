هذا ما قرره القضاء في حق الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس..#خبر_عاجل

تم مساء الأربعاء، اطلاق سراح الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، يوسف العوادني اضافة الى ثلاثة نقابيين اخرين ، بعد مثولهم أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 بتهمة تعطيل حرية العمل والتهديد بما يوجب عقاب جنائي والانمام الى جمع من شانه الاخلال بالراحة العامة، وفق ما افاد به سامي الطاهري، الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل .

وأوضح الطاهري في تصريح ل”وات”، أن أحكام القضاء، تراوحت بين عدم سماع الدعوى بالنسبة ليوسف العوادني ونقابي اخر، والحكم بشهر مع ايقاف التنفيذ بالنسبة لنقابيين اثنين اخرين.

ويذكر أنه انتظم، صباح الأربعاء، تجمع نقابي أمام مقر الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس أردف بمسيرة ووقفة احتجاجيّة أمام المحكمة الابتدائية صفاقس، وذلك على خلفية قرار النيابة العمومية الإحتفاظ بالكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، يوسف العوادني، ثلاثة نقابيين اخرين في قضية رفعها ضدهم أحد أعوان الشركة الجديدة للنقل بقرقنة.

وتجدر الاشارة الى أن الهيئة الإدارية للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، التي إنعقدت أمس الثلاثاء بصفة إستثنائية وطارئة لمتابعة تطورات الأوضاع، قد بقيت في حالة إنعقاد دائم، وقررت تنفيذ تجمع نقابي اليوم الأربعاء،أمام مقر الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، تبعته مسيرة وتجمع أمام المحكمة الابتدائية صفاقس1، وسلسلة من الاضرابات القطاعية سيتم تحديد رزنامتها من قبل المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، لتتوج بإضراب جهوي عام، حسب تطورات الأوضاع.