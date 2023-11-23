عاجل/ تسميات جديدة وإنهاء مهام صُلب وزارة الداخلية

صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023، تسميات جديدة صلب وزارة الداخلية.

وجاءت التسميات كالتالي:

مختار حمائدي رئيس الدائرة الشؤون البلدية بولاية منوبة، بخطة وصلاحيات مدير إدارة مركزية.

زهير مناعي رئيس الدائرة الفرعية للمشاريع والبرامج البلدية بولاية منوبة بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

الفاضل عباس متصرفا مستشارا بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية سيدي الجديدي.

كما تم إنهاء تكليف فؤاد أوقاسي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية منزل جميل وإنهاء تكليف محمد البجاوي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية جومين وإنهاء تكليف محمد هرسي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية مارث وإنهاء تكليف نور الدين الورديان، متصرف مستشار بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية عوسجة ابتداء من 5 سبتمبر 2023.