نائب تُقدّم لوزيرة المالية وثيقة حول اقتراض شخص لـ8 مليارات بضمان أرض على الشياع



قدمت النائب بالبرلمان من غير المنتمين ماجدة الورغي، خلال جلسة مناقشة ميزانية وزارة المالية لسنة 2024،اليوم الخميس، لوزيرة المالية سهام بوغديري نمصية وثيقة قالت أنها تحتوي تفاصيل اقتراض شخص لحوالي 8 مليون دينار مقابل ضمان عقار على الشياع دون اي شهادة ملكية.

واضافت النائب حسب ما نقلته اذاعة موزاييك، أن الوثيقة التي قد تمثل خطرا على حياتها، تثبت كيف حصل هذا الشخص على المبلغ كاملا على أجزاء منها حوالي مليوني دينار في نفس اليوم، جزء منه تحصل عليه صباحا و الجزء الثاني في شكل قرض ثان تحصل عليه بعد ظهر نفس اليوم .