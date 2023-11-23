بينهم أطفال: مصابون بحادثة طعن في أيرلندا

نُقل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال على الأقل إلى المستشفى الخميس عقب حادثة طعن مفترضة في وسط دبلن، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيرلندية نقلا عن الشرطة.

وذكرت هيئة الإذاعة الإيرلندية (آر تي إي) أن الشرطة تسعى لتحديد ملابسات الحادثة، لكنها لا تشتبه بدافع إرهابي للهجوم الذي أصيبت فيه فتاة وامرأة “بجروح خطيرة”.

وقالت إن الحادث وقع في ساحة Parnell Square وسط دبلن بالقرب من الجادة الرئيسية لشارع O’Connell، وأوضحت الشرطة أن مسرح الحادث قد أُغْلِق.

فيما ذكرت صحيفة Irish Times أن المشتبه به الرئيسي تم اعتقاله، وأنه أصيب بجروح يُعتقد أنه تسبب لنفسه بها.

وأضافت أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن رجلاً حاول مهاجمة عدد من الأطفال، وأن المارة تدخلوا.