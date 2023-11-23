إسناد 118 رخصة جديدة لسيارات “تاكسي” فردي وجماعي و”لواج” في هذه الولاية..

أصدر والي تطاوين حافظ الفيتوري قرارات بإسناد 29 رخصة نقل عمومي غير منتظم على الطرقات بواسطة سيارة ‘تاكسي جماعي’ على أن يتم في الايام القادمة تحديد الخطوط المسالك مع جميع الأطراف المتداخلة وبالتنسيق مع الهياكل المهنية المعنية، حسبما أعلنته الصفحة الرسمية لولاية تطاوين .

كما تم اسناد 53 رخصة نقل عمومي غير منتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارة تاكسي فردي.

بالاضافة إلى إسناد 14 رخصة نقل عمومي غير منتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارة لواج داخل حدود الولاية و22 رخصة نقل عمومي غير منتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارة لواج خارج حدود الولاية.